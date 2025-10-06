হাসিনার অবস্থান নিয়ে আইনি-বিচারিক প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান নিয়ে আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখছে ভারত। তাকে নিয়ে দুই দেশের সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ও পরামর্শ প্রয়োজন।
সোমবার (৬ অক্টোবর) নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকে ‘ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ’ (ডিকাব) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ—এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি বলেন, এটি একটি আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়া। এর জন্য দুই দেশের সরকারের মধ্যে যোগাযোগ এবং পরামর্শ প্রয়োজন। আমরা এই বিষয়গুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। এই বিষয়গুলিতে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একসাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ।
ভারত আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনাকে পুনর্বহাল করার চেষ্টা করছে কি না জানতে চাইলে বিক্রম মিশ্রি বলেন, আমরা কেবল বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনের পক্ষে, যাতে বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত সরকারের কাছে তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের সুযোগ পায়।
মতবিনিময়কালে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল, যুগ্ম সচিব (বাংলাদেশ ও মিয়ানমার) বি. শ্যাম, ডিকাব সভাপতি একেএম মঈনুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুজ্জামান মামুন উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ডিকাব-এর ২৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বর্তমানে ভারত সফর করছে।