সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ২১জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদক: সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ০৮টি পদের বিপরীতে ২১ জন মনোনয়নপত্র কিনেছেন।
তাদের মধ্যে সভাপতি পদে ০৬ জন, সহ-সভাপতি পদে ৩ জন, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, দফতর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে ০২ জন করে এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে তিনজন করে মনোনয়পত্র কিনেছেন।
প্রার্থীদের মধ্যে একজন তিনটি পদে মনোনয়ন কিনেছেন।
০৬ অক্টোবর সোমবার যশোর প্রেসক্লাবে বেলা ১১টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
আজ (৭ অক্টেবার) দুপুর ০২টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া ও বাছাই করা হবে।
এরপর ৮ অক্টোবর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হলে পরদিন ৯ অক্টোবর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
১৯ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রেসক্লাব যশোর কার্যালয়ে একটানা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ শেষে এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
সোমবার দুপুরে প্রেসক্লাব যশোরের শহীদ সাংবাদিক আর এম সাইফুল আলম মুকুল মিলনায়তনে মনোনয়নপত্র বিক্রির সময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম সজল ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অপর দুই সদস্য শেখ আব্দুল¬াহ হুসাইন ও কাজী আশরাফুল আজাদ উপস্থিত ছিলেন।