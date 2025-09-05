সীমান্তে মা-দুই মেয়েকে বাংলাদেশে ‘পুশইন’ বিএসএফের

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে মা ও তার দুই মেয়েকে বাংলাদেশে ‘পুশইন’ করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে বিজিবি সদস্যরা তিনজনকে আটক করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছে।

তারা হলেন- বাগেরহাট জেলার আব্দুস সালামের স্ত্রী মমতা বেগম (৬০) ও তার দুই মেয়ে ময়না বেগম (৩০) এবং মাহিনুর (২৫)।

মমতা বেগম জানান, ৩০ বছর আগে থেকে তিনি ভারতের হরিয়ানায় বসবাস করতেন। দুই মেয়েকে ভারতেই বিয়ে দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের কাছে দেয়। বিএসএফ সদস্যরা আজ সকালে কাঁটাতারের বেড়া খুলে বাংলাদেশের দিকে আসতে বাধ্য করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দারিয়ার সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১১২ এর ৩ এস পিলার এলাকায় বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে তাদের আটক করা হয়।

মুজিববনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আটক তিনজনের দেওয়ার ঠিকানা যাচাই করার জন্য বাগেরহাটে পুলিশের কাছে বার্তা দেওয়া হয়েছে। নাম ঠিকানা সঠিক হলে তাদেরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

