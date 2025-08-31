৩ দলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক বিকেলে

জুলাই সনদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভিন্নতার মধ্যেই হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে বৈঠক করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
রোববার (৩১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায় পৃথক এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানা গেছে, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিকেল সাড়ে ৪টায়, এনসিপির সঙ্গে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এবং বিএনপির সঙ্গে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়, বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
বৈঠকের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, বৈঠকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। দল তিনটির সঙ্গে বৈঠক হবে আলাদাভাবে।
উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হোন নুরুল হক নুর। এ ঘটনার পরই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠে।
নুরের ওপর লাঠিপেটার ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারসহ দেশের প্রায় সব দল নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। একইসঙ্গে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।