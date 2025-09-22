সাগরে লঘুচাপ, কী ঘটতে যাচ্ছে?

বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও কিছুটা সুগঠিত হয়ে পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম ও পরবর্তীতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উড়িষ্যার অভিমুখে অগ্রসর হতে পারে।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিমের এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও কিছুটা সুগঠিত হয়ে পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম ও পরবর্তীতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উড়িষ্যার অভিমুখে অগ্রসর হতে পারে।
এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতীয় উপকূলীয় এলাকায় বেশ বজ্রবাহী মেঘের সঞ্চার হয়েছে। সেই সাথে উত্তর বঙ্গোপসাগরেও মেঘের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এখন পর্যন্ত ২৫ তারিখের আগে এটি থেকে নিম্নচাপের সম্ভাবনা দেখা পাওয়া যায়নি। ২৫ তারিখের পরবর্তী সময়ে এই সিস্টেমটির অবশিষ্টাংশ হতে নতুন একটি সিস্টেম তৈরি হতে পারে। যেটি পরবর্তীতে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ারও আশঙ্কা থেকে যায়।
লঘুচাপটির প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর সামান্য উত্তাল হয়েছে। আগামীতে এটি সুগঠিত হলে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বাতাসের তীব্রতা আর একটু বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সমুদ্রের উত্তাল অবস্থা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।
তাই এখন থেকেই এই মাসের বাকি সময় সাগরে বিচরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।