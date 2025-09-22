‎যবিপ্রবি’র প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর পাশে সেচ্ছাসেবী সংগঠন জিএসকেএস

স্টাফ রিপোর্টার: যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড শিক্ষার্থী সাজিয়া সুলতানা। সে ইনভারমেন্টাল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের ২০২৪-২৫ বর্ষের ছাত্রী।বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও অন্যান্যদের সহযোগীতায় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলেও মেধাবী শিক্ষার্থী সাজিয়া সুলতানা অর্থাভাবে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারছে না।
এমতাবস্থায় এক শিক্ষকের মাধ্যমে গড়বো সমাজ কল্যাণ সংস্থায় যোগাযোগ করলে সংস্থার সভাপতি ব্যারিস্টার রেফাত রেজওয়ান সেতু ও সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক তাকে ত্রিশ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি দিতে সম্মত হয় যা মাসে ২৫০০ টাকা হারে ১ বছর ব্যাপী প্রদান করা হবে। এরই লক্ষে আজ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে সাজিয়া সুলতানার হাতে দুই মাসের শিক্ষাবৃত্তি তুলে দেওয়া হয়।
এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড.মো:আব্দুল মাজিদ। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিএসকেএস এর প্রধান উপদেষ্টা ড.মুস্তাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক, কোষাধ্যক্ষ এম আই নয়ন সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এর শিক্ষকমন্ডলী।
প্রধান অতিথি গড়বো সমাজ কল্যাণ সংস্থার সমাজ সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সহযোগীতা করার জন্য বিত্তবানদেরপ্রতি আহবান জানান।