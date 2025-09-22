যশোরের শার্শায় সড়ক দুর্ঘটনায় সিকিউরিটি গার্ড নিহত

যশোরের শার্শায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহসান উল্লাহ (৫২) নামে এক সিকিউরিটি গার্ড নিহত হয়েছেন। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের শার্শা মিনি স্টেডিয়ামের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আহসান উল্লাহ মাটি পুকুর গ্রামের মৃত ইউসুফ মোল্লার ছেলে ও আফিল জুট মিলে কর্মরত ছিলেন। নাভারণ হাইওয়ে থানার ওসি রোকনুজ্জামান জানান, ডিউটি শেষে বাইসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে একটি মোটরসাইকেল (যশোর-ল-১৩-৮৬৯১) ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক আফ্রিদী (২৮) ও আরোহী মাহমুদুল হাসান (৩০) গুরুতর আহত হন। তাদের যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল জব্দ করে থানায় মামলা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।