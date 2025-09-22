অনার্স-মাস্টার্স কলেজ শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি নিয়ে যা জানা গেল

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান বলেছেন, ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কাজ করছি।’

সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের সামনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজ শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করার একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে মাউশি। এটি এ মুহূর্তে শিক্ষা সচিব রেহেনা পারভীনের দপ্তরে রয়েছে। সচিবের দপ্তর থেকে পরবর্তীতে এটি মাধ্যমিক-২ শাখায় আসবে।

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজ শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করে বেতন দিতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মতো দরকার। এই অর্থ নিয়ে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। তবে আমরা সব জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির নির্দেশনা জারির চেষ্টা করছি।’

সারা দেশে মোট ৪৯৫টি কলেজে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। যারা ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে কোনো প্রকার বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না।

