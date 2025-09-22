বিএনপি ক্ষমতায় এলে কুমিল্লা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে: ড. মোশাররফ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের দাবিতে সাড়া না দেয়, তাহলে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আগামী নির্বাচনে যদি বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে ক্ষমতায় আনে, তাহলে সরকারে গিয়ে দ্রুততম সময়ে কুমিল্লা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ঢাকা ও নাগরিক পরিষদ কুমিল্লার যৌথ আয়োজনে ‘কুমিল্লা নামে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে’ এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, আমরা সবাই কুমিল্লার নাগরিক। কুমিল্লাবাসী এরই মধ্যে অন্য কোনো নাম প্রত্যাখ্যান করেছে। কুমিল্লায় বিভাগ চেয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সে লক্ষে আপনারা একটি কমিটি গঠন করুন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সহযোগিতা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, এসব প্রচেষ্টার পরেও যদি অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের দাবিতে সাড়া না দেয়, তাহলে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আগামী নির্বাচনে যদি বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে ক্ষমতায় আনে তাহলে সরকারে গিয়ে দ্রুততম সময়ে কুমিল্লা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তরা বলেন, বিগত সরকারের রোষানলে পড়ে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। অথচ কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের জন্য সব কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। তাই কুমিল্লা নামেই বিভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া ঢাকা কুমিল্লা রেল কর্ডলাইন বাস্তবায়ন দাবি জানান তারা।

কুমিল্লা সমিতি ঢাকার সভাপতি এবিএম শাহজাহানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় এনসিপি মুখ্য সংগঠন হাসনাত আব্দুল্লাহ, নাগরিক পরিষদ কুমিল্লার সভাপতি ড. শাহ মোহাম্মদ সেলিম, বি-বাড়িয়া জেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক বাবলু,সাবেক অতিরিক্ত সচিব আব্দুল মান্নান ইলিয়াস, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ঢাকা সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্বাস উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

