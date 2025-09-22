শার্শার বিএনপি নেতা আনোয়ার মেম্বর বহিষ্কার

যশোরের শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন ওরফে আনোয়ার মেম্বরকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
দখলদারিত্বের চেষ্টার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এখন থেকে দলের কোনো পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ব্যক্তিগত অপরাধ বা অপকর্মের দায়ভার বিএনপি কখনো নেয় না। ব্যক্তির অপকর্মকে দলীয় সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রচার করার চেষ্টা আসলে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিএনপিতে কোনো অপরাধীর স্থান নেই বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।