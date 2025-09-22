রাকসু নির্বাচন পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর নির্ধারণ

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন পেছানো হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর এ নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার পর আগামী ১৬ অক্টোবর।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের জরুরি বৈঠক শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এফ নজরুল ইসলাম এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ রাকসু নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনপূর্ব উদ্ভূত পরিস্থিতি সার্বিকভাবে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এ সভা লক্ষ্য করে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি কোনো অবস্থাতেই রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়। কারণ, প্রথমত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঘোষিত ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি চলছে এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি।
উপর্যুক্ত বিবেচনায় রাকসু নির্বাচন উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার স্বার্থে কমিশন আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের পরিবর্তে আগামী ১৬ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন ধরে অস্থির পরিস্থিতির কারণে রাকসু নির্বাচন পেছানোর পক্ষে অবস্থান প্রকাশ করছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। অন্যদিকে ২৫ সেপ্টেম্বরেই ভোটের পক্ষে কথা বলছিল ইসলামী ছাত্রশিবির।