শার্শায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে বিএনপির মতবিনিময় সভা

আনিছুর রহমান, বেনাপোল: আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলে শার্শায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে শার্শা উপজেলা বিএনপি।সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫) বিকাল ৪টায় শার্শা বাজারে উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক দফতর সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য মফিকুল হাসান তৃপ্তি।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব খায়রুজ্জামান মধু, সভাপতি আবুল হাসান জহির, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান লিটন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোস্তফা কামাল মিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক কুদ্দুস আলী বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রউফ মন্টু প্রমুখ।
হিন্দু সম্প্রদায়ের পে উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বৈদ্যনাথ দাস, সাধারণ সম্পাদক নীল কমল সিংহসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি সবসময়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পে কাজ করে এসেছে এবং আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।”
বক্তারা আরও বলেন, দেশে যখন সাম্প্রদায়িক উসকানির রাজনীতি জোরদার হচ্ছে, তখন বিএনপি চায়—সব ধর্মীয় সম্প্রদায় একসাথে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করুক।
সভা শেষে পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দকে আগাম শুভেচ্ছা ও সফল আয়োজনের শুভকামনা জানান বিএনপি নেতারা।