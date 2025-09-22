যশোরে গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অর্ধশতাধিক নেতা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিয়েছেন। রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রেসক্লাব যশোরে এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব জেসিনা মোর্শেদের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী গণঅধিকার পরিষদে যোগ দেন।

এ সময় তারা ফুল দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল এবং যশোর জেলা সভাপতি এবিএম আশিকুর রহমানের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানপত্র হস্তান্তর করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুব সংগঠন জাতীয় যুব শক্তি যশোরের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম রুবেলসহ আটজন জেলা পদধারী নেতা। এছাড়া বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ যশোর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জিএম রাজু, জেলা সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির (মুরাদ), সিনিয়র সহ-সভাপতি আসাদুর রহমান সানি, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তারেক হোসেন এবং বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-মানবাধিকার সম্পাদক শাবুদ্দিন শান্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

