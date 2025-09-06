কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশে ফিরছেন তারেক রহমান: ডা. জাহিদ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

নির্বাচনের বহু আগেই দেশে ফিরে দলের নেতৃত্ব দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরছেন বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, যারা নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, তাদের সেই পাঁয়তারা সফল হবে না। আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ডা. জাহিদ আরও বলেন, পতিত স্বৈরাচার পেছন দিক দিয়ে এসে জনগণের অধিকার হরণ করার পাঁয়তারা করছে।

তিনি বলেন, যারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়, তারাই এ ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছে।

পিআর পদ্ধতিকে বেআইনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংবিধানকে ইচ্ছে করলেই ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায় না। এ সময় তিনি সবাইকে আবেগী না হয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বোঝার আহ্বান জানান।

