লন্ডনে ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠনের পক্ষে বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার ৪২৫

লন্ডনে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন একটি সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিতে হওয়া বিক্ষোভ সমাবেশে সহিংসতার ঘটনায় পুলিশ ৪২৫ জনের বেশি প্রতিবাদকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।
শনিবার পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে হওয়া এ সমাবেশের আয়োজক সংগঠন ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস জানায়, প্রায় দেড় হাজার মানুষ এ বিক্ষোভে অংশ নেন।
তারা সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সেখানে উপস্থিত হন।
ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে জানায়, মেট্রোপলিটন পুলিশ নৃশংসভাবে বিক্ষোভকারীদের আক্রমণ করেছে এবং মাটিতে ফেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব মানুষ কার্ডবোর্ডে লিখেছিল ‘আমি গণহত্যার বিরোধিতা করি, আমি ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করি’—তাদেরও গ্রেপ্তার করেছে।
যুক্তরাজ্যের সংবাদ সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, সংঘর্ষের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। এক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তারের পর ব্যারিয়ারের পেছনে রক্তচাপা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বাগবিতণ্ডা হয়েছে এবং তাদের ওপর বোতল ছোড়া হয়েছে। এক সময় কিছু বিক্ষোভকারী ঠাসাঠাসি আর চাপের কারণে পড়ে গিয়েছিলেন।
লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেছে, বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে ৪২৫ এর বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের ওপর পুলিশের ওপর হামলা চালানো এবং নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।
প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল কারণ গত মাসে। এই সংগঠনের সদস্যরা দক্ষিণ ইংল্যান্ডের একটি বিমানবাহিনী ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং দুটি বিমানকে প্রায় ৭ মিলিয়ন পাউন্ড (৯.৪ মিলিয়ন ডলার) সমপরিমাণ ক্ষতি করেছিল।
সংগঠনটির সদস্য হওয়া বা সমর্থন দেওয়া এখন একটি অপরাধ, যার জন্য সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এই সংগঠনকে সমর্থন করেন আইরিশ বেস্টসেলার লেখক স্যালি রুনি এবং মিউজিক ব্যান্ড ম্যাসিভ অ্যাটাকের সঙ্গীতশিল্পী রবার্ট ডেল নাজা মতো নামি-দামি ব্যক্তিরা।
প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন পেয়েছে। তবে সরকার এই রায় উল্টে দিতে চাচ্ছে। মামলাটি চলমান। ২৫ সেপ্টেম্বর এর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।