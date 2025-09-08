উত্তাল নেপালে হোটেলে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ দল, অনুশীলন স্থগিত

সামাজিক মাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিতে নেপালে শুরু হয়েছে জেন-জি আন্দোলন। এই আন্দোলনে দেশটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। হাজারো আন্দোলনকারী ঢুকে পড়েছে নেপালের সংসদ ভবনে। এদিকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১৪ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।
এই আন্দোলনের কারণে বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুই ম্যাচের ফিফা প্রীতি সিরিজ খেলতে এখন দেশটিতে অবস্থান করছেন জামাল ভূঁইয়ারা। এর মধ্যে গত ৬ সেপ্টেম্বর নেপালের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ দল। আগামীকাল মঙ্গলবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।
কিন্তু আন্দোলনের কারণে সেই ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে পারছে না হাভিয়ের কাবরেরার শিষ্যরা। আজ (সোমবার) বেলা তিনটায় কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় প্র্যাকটিস সেশনের জন্য নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে বের হতে পারেনি দল।
পরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, নেপালের বিপক্ষে দ্বিতীয় ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে আজ বেলা ৩ টায় দশরথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অনুশীলন নির্ধারিত ছিল। তবে অনিবার্য কারণবশত অনুশীলন সেশনটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। অনুশীলনের নতুন সময়সূচি পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।