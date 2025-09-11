অবশেষে ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে পৌঁছেছেন জামালরা, ফিরছেন দেশে

টানা কয়েকদিন আটকে থাকার পর আজ দেশে ফিরছেন বাংলাদে ফুটবল দল ও বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ কাভার করতে যাওয়া ক্রীড়া সাংবাদিকরা।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে নেপালের ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। সাড়ে ১১টার পর বিশেষ এক ফ্লাইটে তারা দেশে ফিরবে।
বাফুফে, কাঠমান্ডুর দূতাবাস ও বাংলাদেশ সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় দ্রুত সময়ে দেশে আসছেন জামাল-রাকিবরা। একই ফ্লাইটে ফিরবেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা।
বাংলাদেশ ফুটবল দল দুই ম্যাচ খেলতে কাঠমান্ডু গিয়েছিল। ৮ সেপ্টেম্বর নেপালে সরকারপতন আন্দোলন শুরু হওয়ায় ৯ সেপ্টেম্বর খেলা হয়নি। এ জন্য বাংলাদেশ ৯ সেপ্টেম্বরই দেশে ফেরার চেষ্টা করে। বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। ফলে গত দুই দিন হোটেলে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছে জামালদের।
সম্প্রতি ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেপালে সরকার পতন হয়। এ জন্য ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত দেশটিতে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ ছিল। ফ্লাইট পুনরায় চালু হলে বাফুফে আজকের মধ্যে দলকে ফেরানোর ব্যবস্থা নেয়।