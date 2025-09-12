৩৩ দলের কাছে পাঠানো চূড়ান্ত জুলাই সনদে যা আছে

বিভিন্ন মত ও পথের ৩৩টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছে জাতীয় জুলাই সনদ-২০২৫ এর চূড়ান্ত ভাষ্য।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে সনদের কপি পাঠানো শুরু হয়েছে বলে কমিশন সূত্র বাংলানিউজকে নিশ্চিত করেছে।
এর একটি কপি বাংলানিউজের কাছেও পৌঁছেছে।
এর আগে দুপুরে সনদে সব দলের মতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রিয়াজ।
রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেছিলেন।
চূড়ান্ত জুলাই সনদে যা আছে
কমিশনের পক্ষ থেকে সনদে স্বাক্ষরের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে দুজন ব্যক্তির নাম পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে বলেও দুপুরে উল্লেখ করেন কমিশন সহ-সভাপতি আলী রিয়াজ।
এ সময় আলী রীয়াজ বলেন, সুপারিশের যেসব বিষয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয়, সেসব বিষয় বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারবে এবং সুপারিশের যেসব বিষয় সরকারি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সেগুলো অন্তর্বর্তী সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য পোষণ করেছে।
সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে অধ্যাদেশ জারি ও যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।