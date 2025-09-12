জাকসুর পোলিং অফিসার মারা গেছেন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা পোলিং অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌসের মৃত্যু হয়েছে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রভাষক ছিলেন।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোট গণনার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পোলিং অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস নির্বাচন কমিশন ভবনের ৩য় তলায় উঠার পরই করিডোরে সবার সামনে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান। সহকর্মীরা দ্রুত তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসকরা জানান, জান্নাতুল ফেরদৌস কার্ডিয়াক অ্যাটাকের কারণে জ্ঞান হারানোর ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই মারা গেছেন। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েন।

জান্নাতুল ফেরদৌস জাকসু ও প্রীতিলতা হল সংসদ নির্বাচনে পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

 

