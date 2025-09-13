জাকসু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের সময় জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে। আজ নিয়ে তৃতীয়দিনে গড়াল ভোট গণনা। এই ফল নিয়ে যখন অধৈর্য হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীরা ঠিক তখনই সামনে আসলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান।
তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
তবে এদিন সকাল ১০টার দিকে গণমাধ্যমকে নির্বাচন কমিশনার লুৎফুল এলাহী বলেন, আজ দুপুরে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছেন ।
নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, ২১টির মধ্যে ১৫টি হলের ভোট গণনা ইতমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকি ৬টি হলের ভোট গণনা দুপুর ১টার মধ্যে শেষ হবে।
এদিকে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগণনা তৃতীয়দিনে গড়াল।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টা পর্যন্ত ১৬ টি হল সংসদের ভোট গণনা শেষ করতে পেরেছে। বাকি ৫ টি হল সংসদের ভোট গণনা চলছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রিয় ভোটও গণণা করা হচ্ছে।
যদিও শুক্রবার রাতের মধ্যে জাকসু ও ২১টি হল সংসদের ভোট গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।
এর আগে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ হলে অনুষ্ঠিত হয় জাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। প্রথমে ওএমআর মেশিনে ভোট গণনা হবে বলে জানালেও, পরে মেশিন সরবরাহ নিয়ে ছাত্রদল ও শিবিরের পারস্পরিক দোষারোপের পর হাতে ব্যালট গোনার সিদ্ধান্ত হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিভিন্ন হল থেকে ব্যালট বাক্স সিনেট ভবনে নেওয়া হয় এবং সব প্রস্তুতি শেষে রাত ১০টার পর শুরু হয় গণনা।