আলবেনিয়া নিয়োগ দিল বিশ্বের প্রথম এআই মন্ত্রী

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দিয়ে তৈরি ভার্চ্যুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে আলবেনিয়া।
কোড ও পিক্সেল দিয়ে তৈরি ‘ডিয়েলা’ নামে ওই মন্ত্রী মূলত ভার্চ্যুয়াল চ্যাটবট।
ডিয়েলার অর্থ আলবেনীয় ভাষায় ‘সূর্য’।
সরকারি কেনাকাটায় তদারকি এবং সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করতে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) আলবেনিয়ার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডিয়েলাকে।
চলতি বছরের শুরুতে আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এদি রামা জানিয়েছিলেন, আলবেনিয়াতে একদিন ডিজিটাল মন্ত্রী বা এআই প্রধানমন্ত্রী থাকবে। তার সেই ঘোষণার পর এবার দেশটিতে সত্যিই এআই মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হলো।
বৃহস্পতিবার আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় সোশ্যালিস্ট পার্টির এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা এআই মন্ত্রী ডিয়েলাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। খবর বিবিসির।
এআই মন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা জানান, সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাতে ডিয়েলাকে সরকারি ক্রয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
ডিয়েলা মূলত সরকারের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হওয়া সব চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করবে। মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন দেবে।
এআই মন্ত্রী ডিয়েলা ইতোমধ্যেই দেশটির ডিজিটাল সার্ভিসেস পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা দিতে শুরু করেছে।
এদিকে আন্তর্জাতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। অনেকেই একে প্রযুক্তিনির্ভর শাসনের সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, আবার সমালোচকেরা বলছেন, একটি এআই সিস্টেম ভুল করলে দায় নেবে কে? এবং এআই আসলেই কতটা নিরপেক্ষ হতে পারবে?