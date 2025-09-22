অভিষেক ও গিলের বিধ্বংসী জুটিতে বড় হার পাকিস্তানের

এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের ১৭২ রানের জবাবে ভারত ৭ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। নখদন্তহীন বোলিংয়ে কোনো লড়াই জমাতে পারেনি সালমান আলি আগার শিষ্যরা।
জয়ের জন্য ১৭২ রান করতে নেমে ভারত শুরুতে বেশ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে। অভিষেক শর্মা তার ঝড়ো ইনিংসে ৬ চার ও ৫ ছক্কার সাহায্যে ৩৯ বল থেকে ৭৪ রান করে ভারতকে দ্রুত এগিয়ে নেন। শুভমান গিলের ব্যাট থেকে আসে ২৮ বল থেকে ৪৭ রান। যদিও সুর্যকুমার যাদব (০) দ্রুত আউট হন। সঞ্জু স্যামসনের ১৭ রান বলে ১৩ রান আউট হলে কিছুটা চাপ তৈরি হয়। কিন্তু ১৯ বলে তিলক ভর্মার অপরাজিত ৩০ রান ও হার্দিক পান্ডিয়ার দৃঢ়তায় আর কোনো বিপদ ঘটেনি।
পাকিস্তানি বোলারদের মধ্যে হারিস রউফ সর্বোচ্চ ২ উইকেট নেন। এছাড়া ১টি করে উইকেট নেন ফাহিম আশরাফ ও আবরার আহমেদ।
এর আগে টস হেরে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান তোলে। ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ৪৫ বল থেকে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন। ফখর জামান ১৫, সাইম আয়ুব ২১, হুসেইন তালাত ১০ এবং মোহাম্মদ নওয়াজ ২১ রান। পাকিস্তানের একমাত্র আশা ছিল ফারহান, কিন্তু তার আউটে দ্রুত ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়।
ভারতের হয়ে শিবম দুবে ২ উইকেট নেন, কুলদীপ যাদব ১টি উইকেট নেন।