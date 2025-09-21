চৌগাছায় বিএনপির যৌথ সভা

শ্যামল দত্ত চৌগাছা যশোর প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় বিএনপির উদ্যোগে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪ টার পৌর কমিউনিটি সেন্টারে উপজেলা ও পৌর বিএনপির যৌথ সভায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম ।
উপজেলা বিএনপির সাধারণ ও হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাসুদুল হাসানের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও যশোর জেলা বিএনপির সদস্য জহরুল ইসলাম,
উপজেলাবিএনপির সহ সভাপতি ইউনুচ আলী দফাদার, সাংগঠন সম্পাদক মোস্তফুজ্জামান মুস্তাক, এড্যাঃ আলীবদ্দিন খান,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম চঞ্চল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুবদলের আহবায়ক এম এ মান্নান, সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম অসীম,
কৃষক দলের সভাপতি আজগার আলী ও সাধারণ সম্পাদক শাহানুর রহমান শাহিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান ও সদস্য সচিব আবু বকর, ছাত্রদলের আহবায়ক জসিম উদ্দিন ও সদস্য সচিব ইমন হাসান রকি,পৌর যুবদলের আহবায়ক সালাউদ্দিন ও সদস সচিব মঈন উদ্দিন মঈন, পৌর কৃষক দলের সভাপতি মিলন বিশ্বাস, পৌর ছাত্রদল আহবায়ক হাকিম রেজা সহ পৌর ও ইউনিয়নের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন।