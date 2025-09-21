চৌগাছায় আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন

শ্যামল দত্ত চৌগাছা( যশোর) প্রতিনিধিঃ যশোরের চৌগাছায় আরআরএফ এর উদ্যোগে ও হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার(২১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় আরআরএফের প্রকল্প সমন্বয়কারী মীর আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার
অহিদুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের দাতা সংস্থার এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনিরুজ্জামান মুকুল, হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রোগ্রাম অফিসার আব্দুর রহিম, টেকনিক্যাল কনসানডেন্ট শেখ তানভীর হোসেন।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরআরএফের প্রোডাকশন অফিসার সুখদেব রায়, রনজিৎ মন্ডল, প্রসেনজিৎ বর্মন,মিঠুন বিশ্বাস, আকাশ চক্রবর্তী, আলোর সন্ধান নারী সমবায় সমিতির সভাপতি আছিয়া খাতুন, স্বপ্নকুড়ী নারী কল্যাণ সমবায় সমিতির ফতেমা খাতুন,একতা নারী কল্যাণ সমবায় সমিতির সভাপতি আছিয়া খাতুন, সততা নারী কল্যান সমবায় সমিতির সভাপতি
রুমা খাতুন, প্রভাতী নারী কল্যান সমবায় সমিতির সভাপতি রেবেকা খাতুন প্রমুখ।
আলোচনা সভা শেষে সমবায় দিবসে র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা সমবায় অফিসের সামনের শেষ হয়। আন্তর্জাতিক সময় দিবস উপলক্ষে ৫ জন গরীব অসহায় মানুষের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।