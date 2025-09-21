কাজী এনামকে যশোর ক্রীড়া সংস্থা থেকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বিসিবির সাবেক পরিচালক কাজী এনাম আহমেদকে যশোর ক্রীড়া সংস্থার অডহক কমিটি থেকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার ক্রীড়া সংগঠকদের উদ্যোগে রোববার সকাল সাড়ে ১১টায় প্রেসক্লাব যশোরের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে শতাধিক ক্রীড়া সংগঠক, সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়বৃন্দ অংশ নেন। এসময় মানববন্ধন থেকে ক্রীড়া সংগঠকরা বলেন, ছয় মাস আগে যশোর ক্রীড়া সংস্থার ৭ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয় এর গত ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ৯ সদস্যের নতুন অ্যাডহক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে ক্রীড়া সংগঠক শ্রীনিবাস হালদারের স্থলে বিসিবির সাবেক পরিচালক কাজী এনাম আহমেদকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদের ভাই। শেখ হাসিনা সরকার আমলে এমপি ভাইয়ের তদ্বিরে যশোরের প্রতিনিধি হয়ে পরপর দুই মেয়াদে বিসিবির পরিচালকের দায়িত্ব পান তিনি। আসন্ন বিসিবি নির্বাচনে ভোটার হওয়ার সুযোগ নিতেই ইনাম ‘বিশেষ উপায়ে’ অ্যাডহক কমিটির পদ বাগিয়ে নিয়েছেন।

তারা আরো বলেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ফ্যাসিস্টের দোসররা এখনও বিদ্যমান। তারাই অন্যায়ভাবে কলকাঠি নাড়ছেন। ফলে অনতিবিলম্বে কাজী এনামকে অপসারণ করতে হবে অন্যথায় যশোর ক্রীড়াঙ্গনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার হুশিয়ারি দেন তারা।

