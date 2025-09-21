যশোরে পুলিশ পরিচয়ে স্বর্ণ ডাকাতি: চার আসামি গ্রেফতার, হ্যান্ডকাপ-ওয়াকি-টকি উদ্ধার

শহিদ জয়, যশোর: যশোরে পুলিশ পরিচয়ে সংঘটিত আলোচিত স্বর্ণ ডাকাতি মামলায় চারজন আসামিকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালী মডেল থানা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ডকাপ, ওয়াকি-টকি, কসটেপ ও একটি প্রাইভেটকারসহ লুণ্ঠিত সোনার অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে।
যশোর ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মনজুরুল হক ভূঁঞা বলেছেন,গত ১৪ জুলাই সকালে যশোর শহরের রাজারহাট রেলক্রসিং এলাকায় প্রাইভেটকারে বাধা দিয়ে পুলিশ পরিচয়ে কয়েকজন সুধীর কুমার দাসের শ্যালক আনন্দ বসু ও কর্মচারী রাসেল গাজীকে চোখ বেঁধে হাতকড়া পরায়। পরে তাদের কাছ থেকে ১৯ ভরি ৮ আনা স্বর্ণালংকার, নগদ ২৬ হাজার টাকা ও চারটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা। পরে ভুক্তভোগীদের মনিরামপুর উপজেলার ট্যাংরাখালী এলাকায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তারা। এ ঘটনায় কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে যশোর কোতোয়ালি ও যশোর ডিবি পুলিশের যৌথ উদ্যোগে তদন্ত নামেন পুলিশ সদস্যরা।
তদন্তে আধুনিক প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আসামিদের শনাক্ত করা হয়। এরপর ২০ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকার তাঁতীবাজারের হাজী মার্কেট এলাকা থেকে দুই আসামি মো. উজ্জল হোসেন ও মো. নিশান হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের স্বীকারোক্তি মতে তাদের কাছ থেকে ৫ ভরি ১১ আনা গলানো স্বর্ণালংকার (মূল্য প্রায় ১০ লাখ ১ হাজার টাকা) উদ্ধার করা হয়।
পরে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে ওই রাতেই যশোর শহরের চাঁচড়া মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও দুই সহযোগী রতন শেখ ও মুসাব্বির হোসেন টুটুলকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি সাদা প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো-খ-১১-৮০৫৭), একটি জোড়া স্টিলের হ্যান্ডকাপ, দুইটি ওয়াকি-টকি (BAOFENG লেখা) এবং দুইটি কসটেপ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, আসামি নিশান হোসনের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, অস্ত্র ও ধর্ষণসহ ১৮টি মামলা রয়েছে। অপর আসামি উজ্জল হোসনের বিরুদ্ধেও চারটি মামলা রয়েছে। তারা দুজনই এলাকায় চিহ্নিত ডাকাত ও সন্ত্রাসী। অন্য আসামিরা হচ্ছে, শহরের ষষ্ঠীতলা পাড়া এলাকার নিশান (২৫),শার্শা উপজেলার গাজী পাড়া গ্রামের উজ্জ্বল হোসেন (১৯),যশোর শহরের খড়কি বামন পাড়া এলাকার রতন শেখ (৪৫), যশোর সদরের পোলেরহাট তফসি ডাঙ্গা এলাকার মুসাব্বির হোসেন টুটুল (২১)।
যশোর ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মনজুরুল হক ভূঁঞা বলেছেন, আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।