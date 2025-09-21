যশোর-৬ কেশবপুর আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শ্রাবণ

জাহিদ আবেদীন বাবু, কেশবপুর: কেশবপুর প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ। রোববার দুপুরে কেশবপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে তিনি ওই মতবিনিময় কালে কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ নিজেকে যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে ধানের শীষ প্রতীকে মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ এক যুগ পর মাটি ও মানুষের সেবা করার জন্য কেশবপুরে এসেছি। কেশবপুরের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে আমি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশা করি। কেশবপুরের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি’।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণের সঙ্গে ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মশিয়ার রহমান, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুর মল্লিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শামছুল আলম বুলবুল, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হালিম অটল, উপজেলা যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর কবির মিন্টু, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম পলাশ প্রমুখ।

