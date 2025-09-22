রাজধানীতে ঝুম বৃষ্টি, সড়কে জলাবদ্ধতা

রাজধানীতে আজ (সোমবার) সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে সড়কে যানবাহন চলাচল খুবই কম।
এর মধ্যেও যারা বের হয়েছেন, তারা ছাতা মাথায় না-হয়ে ভিজে ভিজে গন্তব্যে গেছেন।
রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতেও দেখা গেছে। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে পথচারীদের।
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, মৌসুমি বায়ু সক্রিয় রয়েছে। যার ফলে দেশের সব বিভাগেই সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রয়েছে বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। কোথাও কোথাও হতে পারে ভারি বর্ষণও।
সকালে বৃষ্টির কারণে গণপরিবহন সংকটও দেখা যায়। সড়কে পানি জমে যাওয়ায় গাড়িগুলো ধীরগতিতে চলতে দেখা যায়।
কোথাও কোথাও গলির পানি সড়কে এসে নামছে। মূল ড্রেন থেকে সড়কে উল্টো পানি উঠছে। সড়কে পানি থাকায় হেঁটে চলাচলে ভোগান্তি দেখা দিয়েছে।