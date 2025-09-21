বাংলাদেশের উপর সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা নেই: রাষ্ট্রদূত

ডেস্ক রিপোর্ট : একটি ভ্রমণ ওয়েবসাইট দাবি করেছিল যে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ সহ নয়টি দেশের ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ শনিবার এমন খবর অস্বীকার করেছেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
ভ্রমণ ওয়েবসাইট uaevisaonline.com- এর দাবির পর এই ব্যাখ্যাটি দেওয়া হল যে বাংলাদেশ সহ নয়টি দেশের ভিসা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই প্রতিবেদনগুলি মিডিয়া এবং সামাজিক প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল, যদিও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোনও সরকারী সূত্র তা নিশ্চিত করেনি।
তারেক বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের কাছ থেকে দূতাবাস এ ধরণের কোনও যোগাযোগ পায়নি এবং উল্লেখ করেছেন যে উদ্ধৃত ওয়েবসাইটটি একটি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র যার কোনও সরকারী কর্তৃত্ব নেই। “আমরা যতদূর বুঝতে পারি, এটি একটি বিদ্বেষপূর্ণ পোস্ট হতে পারে,” তিনি আরও যোগ করেন।
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশি নাগরিকদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যদিও সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়নি, তবুও ভিসা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে।
ফেব্রুয়ারিতে, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতি ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তিনি দুবাইতে দুই দিনের বিশ্ব সরকার শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং দেশটির বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের সময় এই আবেদন করেন।