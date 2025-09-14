আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা বাঁচা-মরার: লিটন

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারের পর কঠিন সমীকরণে দাঁড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। বাজে ব্যাটিং ও বোলিংয়ের কারণে ছয় উইকেটে হেরে যায় লিটন দাসের দল।

সেই হারেই সুপার ফোরে খেলা অনিশ্চিত হয়ে গেছে টাইগারদের জন্য। তাই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ, আফগানিস্তানের বিপক্ষে লড়াই এখন বাঁচা-মরার বলে মন্তব্য করেছেন অধিনায়ক লিটন দাস।

ম্যাচ শেষে লিটনের হতাশ কণ্ঠ, “আমার মনে হয় পাওয়ার প্লেতেই ম্যাচটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য একেবারে আদর্শ ছিল। যদি আমরা ১৭০-১৮০ রান করতে পারতাম, ম্যাচটা ভিন্ন হতো। কিন্তু ১৪০ রানে বোলিং-ফিল্ডিং-এ দুর্দান্ত হতে হতো, সেটা আমরা করতে পারিনি। ”

তবে আবুধাবিতে সমর্থকদের সমর্থন পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। সঙ্গে পরের ম্যাচকে সামনে রেখে নতুন উদ্দীপনার কথাও শোনালেন।

লিটন বলেন, “আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা এখন আমাদের জন্য সত্যিকারের বাঁচা-মরার লড়াই। সব সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই, আশা করি তারা আবার মাঠে এসে আমাদের উৎসাহ দেবে। ”

বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারিয়ে দুই পয়েন্ট পেয়েছে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারানোর পাশাপাশি এবার তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপের অন্য ম্যাচগুলোর ফলাফল আর নেট রান রেটের দিকেও।

