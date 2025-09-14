যাবজ্জীবন সাজার মেয়াদ কমাতে চায় সরকার

যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের সাজা ভোগের সময় কমিয়ে তাদের মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ ছাড়া নারীদের ক্ষেত্রে সাজার মেয়াদ ২০ বছর করা হতে পারে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের আগে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপদেষ্টা বলেন, কারাগারে অনেক সমস্যা আছে, এখানে সংস্কার দরকার। বাজেটের ক্ষেত্রেও সমস্যা। যারা বন্দি আছেন, অনেক বয়স হয়ে গেছে, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, তাদের ওষুধে বাজেটেরও বেশি দরকার হয়।
তিনি বলেন, আমরা চাচ্ছিলাম যে যাবজ্জীবন ৩০ বছর, সেটা কমিয়ে যুক্তিযুক্ত সময় করতে। যাদের বয়স হয়ে গেছে, তাদের যেন বের করার ব্যবস্থা করা যায়।
কত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে- সাংবাদিকরা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমরা এখনো নির্ধারণ করিনি, আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়তো আমরা ২০ বছর করে দিতে পারি। ছেলেদের ক্ষেত্রে হয়তো আরো একটু বেশি হতে পারে।
তিনি বলেন, কতগুলো ক্ষেত্রে স্পেসিফিক আছে। বয়সটা কত সেটাও দেখতে হবে। যিনি ১৮ বছরে অপকর্ম করেছেন, ২০ বছর পর যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তিনি হয়তো এসে আবার অপকর্ম করবেন। এগুলো দেখা হবে, তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সুযোগটা একটু বেশি হবে।
লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার ও অপরাধ প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, লুট অস্ত্র প্রতিদিনই উদ্ধার হচ্ছে। পুরস্কার ঘোষণার পরও এটা উদ্ধার হচ্ছে। নির্বাচনের সময় যেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো থাকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।