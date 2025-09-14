নুরের ওপর হামলা: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের হুমকি

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় সরকার দৃশ্যমান কোনো অ্যাকশন না নেওয়ায় ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে দলটি। এর মধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দাবি করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার দাবি করেছেন তারা।

না হলে ৪৮ ঘণ্টা পর যমুনা বা সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি আসতে পারে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলন করে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।

সেখানে দলটির মুখপাত্র ফারুক হাসান বলেন, ‘আজ নুরুল হক নুরকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়ার কথা ছিল। তবে গতকাল রাতে হঠাৎ নতুন জটিলতা দেখা দেওয়ায় রাতেই তার বেশকিছু পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় কিছু সমস্যা খুঁজে পাওয়ায় তাকে আজ রিলিজ দেওয়া হচ্ছে না। ’

তিনি আরও বলেন, ‘নুরের নাকের ভাঙা হাড়ে জটিলতা রয়েছে। চোয়ালের ভাঙা হাড় ফাঁকা হয়ে রয়েছে। এছাড়া লিভারে জটিলতা রয়েছে। ’

দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেন, ‘সরকারপ্রধান নুরকে দেশের বাইরে নেওয়ার ঘোষণা দিলেও এখনও তাকে উন্নত কোনো দেশে নেওয়া হয়নি। সরকারের গড়িমসি লক্ষ্য করছি। এজন্য আমাদের দল মনে করে, দলের পক্ষ থেকেই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরের দেশে নেওয়া হবে। সরকারের দয়ার ওপর নির্ভর করতে চাই না। সরকারের সেই ঘোষণাকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। ’

তিনি আরও বলেন, ‘আগামীতে আপনাকেও এমনভাবে হাসপাতলে আসতে হতে পারে। না হলে জুলাই যোদ্ধাদেরও হামলা করে হাসপাতালে পাঠাতে পারে। হামলার এতদিন পার হয়ে গেলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিতে সরকারের কোনো কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়নি। ’

রাশেদ খান বলেন, ‘সরকারকে আমরা ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিচ্ছি, এর মধ্যে হামলাকারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ৪৮ ঘণ্টা পর কঠোর কর্মসূচি দেব। সেই কর্মসূচি হতে পারে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ঘেরাও, বা সচিবালয় ঘেরাও। এই হামলার সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জড়িত। তার দায় রয়েছে। এজন্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাকেও পদত্যাগ করতে হবে। ’

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR