এবার ইসরাইলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা ইয়েমেনের

এবার ইসরাইলের রামন বিমানবন্দর এবং আল-নাকাব মরুভূমির একটি সামরিক স্থাপনায় ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী। সেই সঙ্গে এ হামলাকে তারা গাজায় গণহত্যা ও ইয়েমেনের বিরুদ্ধে ইসরাইলি আগ্রাসনের জবাব হিসেবে বর্ণনা করেছে।
রোববার ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনী (ওয়াইএএফ) চারটি আত্মঘাতী ড্রোন ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে বলে জানান ইয়েমেনি মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহইয়া সারি।
ইয়েমেনি বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওয়াইএএফ-এর মানববিহীন বিমান বাহিনী তিনটি ড্রোন রামন বিমানবন্দরে এবং চতুর্থ ড্রোনটি আল-নাকাব মরুভূমির একটি ইসরাইলি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার জন্য পাঠায়।
ইয়েমেনি জেনারেল জোর দিয়ে বলেন, এই উচ্চপর্যায়ের অভিযান নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করেছে।
তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, এই অভিযান চালানো হয়েছে গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরাইলি গণহত্যা এবং ইয়েমেনের ওপর আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায়।
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইয়েমেনের ফিলিস্তিন সংহতি অটল রয়েছে উল্লেখ করে সারি বলেন, ইয়েমেনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের অপরাধ তাদের দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিরোধের শক্তি ভাঙতে পারবে না। সূত্র: আল মায়াদিন