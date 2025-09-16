‘জাতীয় পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবি বিপজ্জনক’

প্রকাশিত

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, জাতীয় পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে কিছু রাজনৈতিক দল। এ ধরনের দাবি শুধু অনভিপ্রেতই নয়, বরং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য বিপদজনক।

তিনি বলেন, অতীতে জাতীয় পার্টি দৃঢ়ভাবে জামায়াতে ইসলামীর নিষিদ্ধকরণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। অথচ আজ সেই জামায়াতই জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছে—এটি জাতির কাছে বিস্ময়কর ও দুঃখজনক।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর গুলশানে জাতীয় পার্টির মহাসচিবের বাসভবনে দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত জরুরি মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, এডভোকেট মো. মুজিবুল হক চুন্নু, এডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, সাহিদুর রহমান টেপা, শফিকুল ইসলাম সেন্টু, জহিরুল ইসলাম জহির, মোস্তফা আল মাহমুদ, মাসরুর মওলা, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মো. আরিফুর রহমান খান, সরদার শাহজাহান, ফখরুল আহসান শাহজাদা, মো. বেলাল হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ আরও বলেন, দেশের ইতিহাসে জাতীয় পার্টি কখনোই কোনো রাজনৈতিক অপরাধে লিপ্ত হয়নি কিংবা নিষিদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেনি। তাই এই ধরনের দাবি কেবল অযৌক্তিকই নয়, বরং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জনগণের রায়ের প্রতি অবমাননা।

