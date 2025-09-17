গাজায় তীব্র হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল, নিহত আরও ৭৮

গাজা সিটিতে ব্যাপক স্থল হামলা শুরু করে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। এই হামলায় অন্তত ৭৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে উপত্যকাটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। খবর রয়টার্সের।
প্রতিবেদন বলছে, এ ছাড়া গাজা সিটি দখলে তীব্র বিমান হামলা ও স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। সেখান থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদে সামরিক কৌশল ব্যবহার করছে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ।
স্থানীয়দের বরাতে আলজাজিরা বলছে, অঞ্চলটির প্রধান আবাসিক এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আইডিএফ। গাজা সিটিতে ইসরাইলি অভিযানে মৃতের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে বলে সতর্ক করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।
এদিকে, আবারও ইসরাইইলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে হামাসকে কড়া বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
এ ছাড়া পশ্চিম তীরের নাবলুসে চলছে ইসরায়েলি সেনাদের অভিযান। স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে, কাফর কিল্লাল শহরে শব্দ বোমা নিক্ষেপ করেছে আইডিএফ।
ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বর্ধিত এ স্থল হামলায় অংশ নিয়েছে তাদের দুটি ডিভিশন। এ দুই ডিভিশনে ২০ হাজারের বেশি সেনা রয়েছে।
গাজা সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মানুষ ছিলেন। ইসরাইল এ হামলা শুরুর আগে শহরটির সব বাসিন্দাকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু এখনো সেখানে আরও ৬ লাখ মানুষ রয়ে গেছেন।