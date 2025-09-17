কর্মীদের সালিশ ও দাঙ্গা-ফ্যাসাদে না জড়াতে জেলা বিএনপির কঠোর নির্দেশনা

পটুয়াখালীতে সালিশ, দাঙ্গাফ্যাসাদ বা পক্ষপাতদুষ্ট মধ্যস্থতাকারী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত না হতে বিএনপি নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. মজিবুর রহমান টোটন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে ঘোষণা শুনে বিএনপির নেতাকর্মী এবং সচেতন মহল সাধুবাদ জানিয়েছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) […]
কর্মীদের সালিশ ও দাঙ্গা-ফ্যাসাদে না জড়াতে জেলা বিএনপির কঠোর নির্দেশনা
পটুয়াখালীতে সালিশ, দাঙ্গাফ্যাসাদ বা পক্ষপাতদুষ্ট মধ্যস্থতাকারী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত না হতে বিএনপি নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. মজিবুর রহমান টোটন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে ঘোষণা শুনে বিএনপির নেতাকর্মী এবং সচেতন মহল সাধুবাদ জানিয়েছেন।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামী সংগঠন। এ দলের প্রতিটি কর্মী জনগণের আস্থার প্রতীক এবং আন্দোলন-সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক।
দলের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে পটুয়াখালী জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসহযোগী সংগঠনের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কোনো নেতাকর্মী স্থানীয়ভাবে কোনো প্রকার সালিশ, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বা পক্ষপাতদুষ্ট মধ্যস্থতাকারী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত না থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সব স্তরের নেতাকর্মীকে কেবল রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাংগঠনিক দায়িত্ব এবং জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকতে হবে। আমাদের সব নেতাকর্মীকে জনগণের সঙ্গে সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, ভদ্র ও অমায়িক ভাষায় আচরণ করতে হবে।
জনগণই আমাদের শক্তি ও আন্দোলনের মূলভিত্তি, তাই প্রত্যেকে জনগণের আস্থার জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের পাশে থেকে দায়িত্বশীল, মানবিক ও সহমর্মী আচরণ প্রদর্শন করবেন। এতে দলীয় ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে।
এদিকে নির্দেশনা অমান্য করলে তা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে এবং সাংগঠনিক বিধি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।