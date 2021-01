ইন্দোনেশিয়ায় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ নিখোঁজ

ইন্দোনেশিয়ার শ্রীবিজয়া এয়ারের একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ শনিবার রাজধানী জাকার্তা থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে সেটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, সেটি জাকার্তা থেকে ওয়েস্ট কালিমান্তান প্রদেশের রাজধানী পনতিয়ানাক যাচ্ছিল।

শ্রীবিজয়া এয়ার কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানান, তারা এখনো ফ্লাইট এসজে১৮২ সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন। বলেন, সেটির বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেওয়ার সময় এখনো আসেনি।

ফ্লাইট ট্র‍াকার ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার২৪ এক টুইটে জানায়, জাকার্তা থেকে উড়াল দেওয়ার চার মিনিট পর সেটি আকাশে ১০ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় অবস্থান করছিল। সেখানে এক মিনিটের কম সময় অবস্থানের পর হঠাৎ করেই সেটি রাডার থেকে হারিয়ে যায়।

জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়চে ভেলে জানায়, উড়োজাহাজটিতে ৫৯ জন যাত্রী ছিলেন।