ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ট্রলের শিকার স্বরা

গত কয়েকদিন ধরে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা এবং আল-আকসা মসজিদে ভয়াবহ তাণ্ডব চালাচ্ছে ইসরায়েল। হামলায় হতাহত হয়েছেন বহু মানুষ। মঙ্গলবার (১১ মে) ফিলিস্তিনি প্রতিবাদকারী এবং ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা এ সংঘর্ষের ভয়াবহতা বাড়িয়েছে বহুগুণে। এদিন গাজায় ফের বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।

এ ঘটনায় বিশ্বজুড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে করা হয়েছে অসংখ্য পোস্ট। বেশিরভাগ মানুষই ইসরায়েলি হামলার বিরোধিতা করেছেন। এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করও। সে কারণে তাকে নিয়ে অনলাইনে ট্রল করেছেন বিপুল সংখ্যক ভারতীয়।

টুইটারে স্বরা লেখেন, ‘ইসরায়েল একটি জাতিবিদ্বেষী রাষ্ট্র। ইসরায়েল একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র।’

The cause of #Palestine and justice for Palestinians isn’t an Islamic cause.. at least it shouldn’t solely be that.. it is first & foremost an anti imperialist, anti colonial & anti apartheid cause.. & that’s why it should concern us all, even non-Muslims.#FreePalestine #AlAqsa

পোস্টে তিনি ফ্রিপ্যালেস্টাইন (FreePalestine) হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করেন।

স্বরা মনে করেন, শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই নয়, সাম্রাজ্যবাদ এবং বিদ্বেষের কারণে এই হামলা। তাই সবারই এর বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত।

এছাড়া, ফিলিস্তিনের পক্ষে নিজের অবস্থান একাধিক ছবিও পোস্ট করেন এই অভিনেত্রী।

তবে, কিছু ভারতীয় নাগরিকের মনঃপুত হয়নি স্বরার এই অবস্থান। স্বরার পোস্টের কমেন্টবক্সে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেছেন তারা। শেয়ার করা হয়েছে একাধিক মিমও। একজন লেখেন, ‘স্বরা বিতর্ক উসকে দিতে চান এবং স্রোতের বিপরীতে থাকতে পছন্দ করেন।’

একাধিক ভুয়া পেজ থেকেও স্বরাকে নিয়ে বিদ্রুপাত্মক পোস্ট করা হয়েছে।