হংকংকে হারিয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

দাপুটে জয়ে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল। টাইগারবাহিনী নিজেদের প্রথম ম্যাচে ১৪ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে হংকংকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়ে জিতেছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) আরব আমিরাতের জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৪৩ রান করে হংকং। পরে ১৪৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভালো শুরুর পর তৃতীয় ওভারে প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

আয়ুশ শুকলার শেষ বলটা আকাশে ভাসিয়ে ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে ক্যাচ হন টাইগার ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। দলীয় ২৪ রান, আর ব্যক্তিগত ১৪ বলে ১৯ রান করে সাজঘরে ফেরত যান তিনি। এরপর ইমনের মতো একই ফাঁদে পা দেন তানজিদ হাসান তামিমও। ১৮ বলে ১৪ রান করে আতিফ ইকবালের বলে নিজাকত খানের হাতে ধরা পড়েন তিনি।

তৃতীয় উইকেটে তাওহিদ হৃদয়ের সঙ্গে জুটি করে বাংলাদেশকে জয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যান লিটন দাস। ৩৯ বলে ৫৯ রানের দারুণ ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন তিনি, তখন জয়ের জন্য দরকার মাত্র ২ রান। শেষমেশ দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন হৃদয়। ০ রানে অপরাজিত থাকেন জাকের আলী অনিক।

এর আগে, হংকংয়ের ইনিংসের দ্বিতীয়, আর নিজের প্রথম ওভারেই উইকেট পান বাংলাদেশি বোলার তাসকিন আহমেদ। হংকং ওপেনার অংশুমান রথকে (৫ বলে ৪) কট বিহাইন্ড করেন তিনি। প্রথমে জোরালো আবেদন করলেও আম্পায়ার আঙুল তোলেননি। পরে অধিনায়ক লিটন দাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিভিউ দেখে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় আম্পায়ারকে। ফলে ৫ বলে ৪ রানে থাকতেই সাজঘরে ফেরেন অংশুমানকে।

ইনিংসের পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বল। তানজিম হাসান সাকিবকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে উড়িয়ে ছক্কা হাঁকান হংকংয়ের ব্যাটার বাবর হায়াত। তাতে আক্রমণাত্মক ভাবটা আরও বাড়ে টাইগার পেসারের। পরের বলেই প্রতিপক্ষ দলের এই ব্যাটারের স্টাম্পই উপড়ে ফেলেন সাকিব। দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বাবর হায়াতের মিডল স্টাম্প ভেঙে দেন ২২ বছর বয়সী ডানহাতি টাইগার পেসার। ১২ বলে ১৪ রান নিয়ে সাজঘরে ফেরেন বাবর।

ইনিংসের ১২তম ওভারে হংকংয়ের শিবিরে দ্বিতীয়বার আঘাত হানেন তানজিম সাকিব। বাউন্সি বলে হংকংয়ের ব্যাটার জিসান আলিকে (৩৪ বলে ৩০) ফেরান তিনি। জিসানের ব্যাটের কানায় লেগে বল আকাশে ভাসলে মিড উইকেট অঞ্চলে দৌড় এসে ঝাপ দিয়ে বল তালুবন্দি করেন মোস্তাফিজুর রহমান। মোস্তাফিজের এই ক্যাচ দেখে ধারাভাষ্যকার বলে ওঠেন, দুর্দান্ত ও সেরা প্রচেষ্টা। কাধেঁর ওপর ভর করে স্মার্ট ক্যাচ!

এই ম্যাচে চতুর্থ উইকেটে ৩৪ বলে ৪৬ রানের জুটি করেন ইয়াসিম মুর্তজা ও নিজাকত খান। ইনিংসের ১৮তম ওভারে এই জুটি ভাঙে মোস্তাফিজ ও রিশাদ হোসেনের যৌথ চেষ্টায় ইয়াসিমকে (১৯ বলে ২৮) রানআউটের মাধ্যমে। শেষ দিকে ৪ বলে ৩ উইকেটের পতন হয় হংকংয়ের। ১৯তম ওভারের শেষ দুই বলে দুই উইকেট শিকার করেন রিশাদ হোসেন। আর ২০তম ওভারের দ্বিতীয় বলে এইজাজ খানকে প্যাভিলিয়নে পাঠান তাসকিন।

ম্যাচে তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ সবাই ২টি করে উইকেট শিকার করেন। হংকংয়ের আতিফ ইকবালও নেন ২ উইকেট।

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR