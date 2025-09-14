গাজা সিটিতে এক দিনে নিহত ৪৯, বাস্তুচ্যুত ৬ হাজার

ইসরায়েলি বাহিনী গাজা সিটিতে হামলা বাড়িয়েছে। তারা পরিকল্পিতভাবে ভবন ধ্বংস করছে।

সেখানে ইসরায়েলের হামলায় একদিনে অন্তত ৪৯ জন নিহত হয়েছেন।
শনিবার পুরো গাজা উপত্যকায় নিহত দাঁড়ায় ৬২ জনে।

ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্সের তথ্যমতে, টানা বোমাবর্ষণে গাজা সিটিতে আরও ছয় হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

সংস্থাটির মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন, গাজা সিটির বাসিন্দারা এখন টানা অবরোধ ও বোমাবর্ষণের কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী বেশ দ্রুতই গাজা সিটিতে হামলা চালাচ্ছে, যেন শহরটি খালি করা যায়। সেখানে উড়োজাহাজ থেকে লিফলেট ফেলে লোকজনকে পালাতে বলা হয়েছে।

আল জাজিরার সাংবাদিক হানি মাহমুদ গাজা সিটি থেকে জানান, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান প্রতি ১০ থেকে ১৫ মিনিট পরপর আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় বোমা ফেলছে। বেশির ভাগ সময়ই মানুষকে নিরাপদে সরে যেতে যথেষ্ট সময় দিচ্ছে না।

তিনি বলেন, বাস্তুচ্যুতদের এখন শহরের পশ্চিমাংশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তবে অনেকে থেকে যাচ্ছেন, কিংবা দক্ষিণে যাওয়ার চেষ্টা করেও গাজা সিটিতে ফিরে আসছেন।

আল-শিফা হাসপাতালের প্রধান মুহাম্মদ আবু সালমিয়া জানান, বাসিন্দারা গাজা সিটির পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছেন, তবে অল্প কিছু মানুষই দক্ষিণে পৌঁছাতে পেরেছেন।

