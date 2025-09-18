পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

তিনি জানান, ২২ সেপ্টেম্বর একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন প্রধান উপদেষ্টা। ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ আলোচনায় বক্তব্য রাখবেন। সেখানে তিনি জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে বিগত এক বছরে বাংলাদেশে গৃহীত সংস্কার এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ অধিবেশনে অংশগ্রহণকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘ মহাসচিব এবং মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক দূতের বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া, শেষ সময়ে আরও কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠক হতে পারে বলেও জানান তৌহিদ হোসেন।

 

