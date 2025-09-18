পাকিস্তানি ওপেনারের লজ্জার রেকর্ড

টি-টোয়েন্টিতে লজ্জাজনক হ্যাটট্রিক ডাকের রেকর্ড গড়লেন পাকিস্তানি ওপেনার সাইম আইয়ুব। এশিয়া কাপের টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে এই অপ্রত্যাশিত রেকর্ডটি গড়েন বাঁহাতি এই ওপেনার।
এশিয়া কাপের চলতি আসরে পাকিস্তানের হয়ে ওপেনিং করতে নেমে প্রথম দুই ম্যাচে প্রথম বলেই সাজঘরে ফেরেন আইয়ুব। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের তৃতীয় ম্যাচটিতে প্রথম বলটি সফলভাবে উতরে গেলেও দ্বিতীয় বলেই থার্ডম্যানে ক্যাচ দিয়ে আউট হন এই তরুণ। এর ফলে লজ্জাজনক রেকর্ডটি নামের পাশে যুক্ত হয় তার।
নিজের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ৪২ ম্যাচ খেলে ৮ বারই শূন্য রানে আউট হয়েছেন পাকিস্তানি এই ওপেনার। তবে সাইম ছাড়াও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ওপেনিংয়ে নেমে হ্যাটট্রিক ডাক মেরেছেন আরও পাঁচ ব্যাটার।
উল্লেখ্য, বুধবার রাতে শাহিন শাহ আফ্রিদির অলরাউন্ড নৈপুণ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৪১ রানে হারিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করে পাকিস্তান। ‘এ’ গ্রুপ থেকে সেরা চারে জায়গা করে নিয়েছে ভারতও।
অন্যদিকে আজ (১৮ সেপ্টেম্বর) শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান ম্যাচের দিকেই তাকিয়ে গোটা বাংলাদেশ।আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া এই ম্যাচের ওপর নির্ভর করছে এশিয়া কাপে বাংলাদেশের ভাগ্য। কেবল লঙ্কানদের জয়ই বাঁচাতে পারে বাংলাদেশের স্বপ্ন।