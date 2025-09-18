দেশের সিদ্ধান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদেরই নিতে হবে: মির্জা ফখরুল

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

দেশের সিদ্ধান্ত নিজেদেরই ঐক্যবদ্ধভাবে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, আলোচনা ছাড়া রাজপথে কর্মসূচি দেওয়া অহেতুক চাপ সৃষ্টি করে, যা গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। শুধু রাজপথে আসলেই কি সমাধান হবে?

বিএনপি কখনো কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে নয় বলে জানান মির্জা ফখরুল। তিনি আরও বলেন, বিএনপি সবসময় আলোচনার মধ্য দিয়েই সমাধান খুঁজে আসছে এবং ভবিষ্যতেও সেটির ওপরই জোর দেবে।

