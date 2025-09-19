বিএনপির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারের বৈঠক

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাইকমিশনার ডেরেক লো বিএনপির একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধি দলে ছিলেন জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

অন্যদিকে হাইকমিশনারের সঙ্গে ছিলেন চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মিচেল লো ও সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের ডেস্ক অফিসার ডে আর্ন।

অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে বিএনপির নেতারা জানান।

 

