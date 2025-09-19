এক নজরে দেখে নিন সুপার ফোরে বাংলাদেশের সূচি

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে দুটি জয় পেলেও বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠা নির্ভর করছিল শ্রীলঙ্কার। যেখানে টাইগারদের হতাশ করেনি লঙ্কানরা। আফগানিস্তানের স্বপ্নভঙ্গ করে বাংলাদেশকে নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ থেকে সুপার ফোরে উঠেছে শ্রীলঙ্কা।
আর ‘এ’ গ্রুপ থেকে আগেই সুপার ফোর নিশ্চিত করেছিল ভারত ও পাকিস্তান। ফলে এবারের এশিয়া কাপের সুপার ফোরে জায়গা পাওয়া চার দল হলো—ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ।
সুপার ফোরে প্রতিটি দল খেলবে অপর তিন দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ। সে হিসাবে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ।
এক নজরে বাংলাদেশের সুপার ফোরের সূচি
তারিখ প্রতিপক্ষ ভেন্যু সময়
২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা দুবাই রাত সাড়ে ৮টা
২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বনাম ভারত দুবাই রাত সাড়ে ৮টা
২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান দুবাই রাত সাড়ে ৮টা