চিত্রনায়ক সালমান শাহ’র জন্ম

ইতিহাস আজীবন কথা বলে। ইতিহাস মানুষকে ভাবায়, তাড়িত করে।
প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসে। সেসব ঘটনাই ইতিহাসে স্থান পায়— যা কিছু ভালো, যা কিছু প্রথম, যা কিছু মানব সভ্যতার আশীর্বাদ-অভিশাপ।
ইতিহাসের দিনপঞ্জি মানুষের কাছে সবসময় গুরুত্ব বহন করে। এ গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য নিয়মিত আয়োজন ‘ইতিহাসের এই দিন’।
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার। ০৪ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ। এক নজরে দেখে নিন ইতিহাসের এই দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বিশিষ্টজনের জন্ম-মৃত্যুদিনসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয়।
ঘটনা
১৭৯৬ – জর্জ ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিদায়ী ভাষণ দেন।
১৮৬৫ – প্রতিষ্ঠিত হয় আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮৯৩ – নিউজিল্যান্ড প্রথমবারের মতো নারীদের ভোটাধিকার দেয়।
১৯০৭ – প্রথম তাপ ও জ্বালানি উৎপাদনকারী উপাদান আবিষ্কৃত হয়।
১৯৬০ – পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পানিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৯৬২ – ভারত-চীন সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু।
১৯৮৩ – সোভিয়েত আকাশসীমা লঙ্ঘনের কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার বোয়িং ৭৪৭ প্লেনে গুলি করা হলে ২৬৯ জন যাত্রীসহ তা জাপান সাগরে ভেঙে পড়ে।
১৯৯১ – যুক্তরাষ্ট্র ও কুয়েতের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৯২ – যুগোস্লাভিয়া জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কৃত হয়।
১৯৯৪- যুক্তরাষ্ট্রের ২০ হাজার সৈন্য দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগর তীরবর্তী ক্ষুদ্র দেশ হাইতিতে হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেয়।
জন্ম
১৫৬৩- পোল্যান্ডের রাজা তৃতীয় হেনরি।
১৯০৩- বাংলা ভাষার কবি, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
১৯১১- নোবেলজয়ী ব্রিটিশ কথাসাহিত্যিক উইলিয়াম গোল্ডিং।
১৯২৪- রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র।
১৯৭১- বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সালমান শাহ।
প্রকৃত নাম শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন, ১৯৭১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিলেটে জন্ম। টেলিভিশন নাটক দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু হলেও চলচ্চিত্রে অন্যতম জননন্দিত শিল্পী হয়ে ওঠেন। ১৯৯৩ সালে তার অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ মুক্তি পায়। একই ছবিতে নায়িকা মৌসুমী ও গায়ক আগুনের অভিষেক হয়। জনপ্রিয় এই নায়ক নব্বইয়ের দশকের বাংলাদেশে সাড়া জাগানো অনেক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। সবমিলিয়ে ২৭টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এবং সবকয়টিই ব্যবসাসফল। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রহস্যজনকভাবে মারা যান তিনি।
মৃত্যু
১৩৩৯- জাপানের সম্রাট গো-দিয়গো।
১৮৮১- যুক্তরাষ্ট্রের ২০তম রাষ্ট্রপতি জেমস গারফিল্ড।
১৯৮৭- লোকগীতি সংগ্রাহক ও সম্পাদক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।