বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি কানাডার

বাংলাদেশ ভ্রমণে নিজ দেশের নাগরিকদের নাগরিকদের জন্য উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করেছে কানাডা সরকার।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দেশটির সরকারি ওয়েবসাইটের ‘ভ্রমণ’ বিভাগে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ পরামর্শ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক হলুদ চিহ্ন জারি করা হয়েছে, অর্থাৎ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পার্বত্য তিন জেলায় ভ্রমণের ক্ষেত্রেও হলুদ সতর্কতা চিহ্ন দেখানো হয়েছে, যা কার্যত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার সমান।
কানাডার নাগরিকদের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং দেশজুড়ে হরতাল-অবরোধের কথা মাথায় রেখে এই দেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রায় সতর্ক থাকুন। দেশটিতে যেকোনো মুহুর্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে, যার আগাম সংকেত নাও পাওয়া যেতে পারে। ’
পার্বত্য তিন জেলায় যেকোনো ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা, অপহরণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘাতের কথা মাথায় রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। ’