সাইবার হামলায় ইউরোপজুড়ে শত শত ফ্লাইট বাতিল

সাইবার হামলায় ইউরোপের বেশ কয়েকটি প্রধান বিমানবন্দরের চেক-ইন ও বোর্ডিং সিস্টেম অচল হয়ে পড়েছে। এতে লন্ডনের হিথ্রো, বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এবং জার্মানির বার্লিন বিমানবন্দরের বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্সের শত শত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। খবর রয়টার্স।

সিস্টেম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কলিন্স এয়ারোস্পেস–এর মূল কোম্পানি আরটিএক্স জানিয়েছে, সমস্যা শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক চেক-ইন ও ব্যাগেজ ড্রপে, যা আপাতত ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ায় চালানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের বেশ কয়েকটি বিমান পরিবহন সংস্থা (এয়ারলাইন্স) এবং বিমানবন্দরে পরিষেবা প্রদান করে কলিন্স অ্যারোস্পেস। ইউরোপভিত্তিক বেশিরভাগ বিমান পরিবহন সংস্থা কলিন্স অ্যারোস্পেসের পরিষেবার গ্রাহক। সাইবার হামলার ফলে বিমানের চেক-ইন ও বোর্ডিং পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এয়ারলাইন্সগুলোও তাদের ফ্লাইট বাতিলে বাধ্য হয়েছে।

ব্রাসেলস বিমানবন্দর জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে সমস্যা শুরু হয়। এ পর্যন্ত ১০টি ফ্লাইট বাতিল এবং গড়ে এক ঘণ্টা দেরি হচ্ছে।

ডেল্টা এয়ারলাইন্স বলেছে, তারা বিকল্প ব্যবস্থা চালু করেছে এবং প্রভাব ন্যূনতম থাকবে। ইজি জেট জানিয়েছে, তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট ও জুরিখ বিমানবন্দর এ ঘটনার বাইরে রয়েছে। পোল্যান্ড জানিয়েছে, তাদের বিমানবন্দরও নিরাপদ।

ব্রিটিশ পরিবহনমন্ত্রী হাইডি আলেকজান্ডার বলেছেন, তিনি নিয়মিত ঘটনার খোঁজখবর নিচ্ছেন।

