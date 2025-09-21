শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টাইগারদের বাজিমাত

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দারুণ জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। শেষ ওভারের নাটকীয়তায় ১৯.৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় টাইগাররা।
প্রথমে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা তোলে ২০ ওভারে ১৬৮ রান। দলের পক্ষে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন অধিনায়ক দাসুন শানাকা, মাত্র ৩৭ বলে করেন ৬৪ রানের ঝড়ো ইনিংস, যেখানে ছিল ৩টি চার ও ৬টি ছক্কার মার। কুশাল মেন্ডিস করেন ৩৪ এবং পাথুম নিশাঙ্কা করেন ২২ রান। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে মোস্তাফিজুর রহমান ছিলেন সেরা। ৪ ওভারে মাত্র ২০ রান খরচ করে তুলে নেন ৩ উইকেট। এছাড়া মেহেদী হাসান নেন ২ উইকেট, তাসকিন পান ১টি।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপাকে পড়ে বাংলাদেশ। তানজিদ হাসান শূন্য রানে আউট হন। তবে ওপেনার সাইফ হাসান ও অধিনায়ক লিটন দাস মিলে চাপ সামলে নেন। লিটন ২৩ রান করে ফিরলেও সাইফ খেলেন ৪৫ বলে দুর্দান্ত ৬১ রানের ইনিংস। এরপর তাওহীদ হৃদয় দলের জয়ে রাখেন সবচেয়ে বড় ভূমিকা। ৩৭ বলে ৫৮ রান, তার ইনিংস চারটি চার আর দুটি ছক্কায় সাজানো।
শেষ দিকে জাকের আলী অনিক ৪ বলে ৯ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। যদিও শেষ ওভারে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়। এক ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কাও তৈরি হয়। অনিকের উইকেটের পর বাজে শট খেলে আউট হন মেহেদীও। তবে সিঙ্গেলে জয় নিশ্চিত করেন নাসুম আহমেদ। ১৯.৫ ওভারে ১৬৯ রান তুলে ৪ উইকেট হাতে রেখেই জয় ছিনিয়ে নেয় বাংলাদেশ।
শ্রীলঙ্কার হয়ে হাসারাঙ্গা ও শানাকা দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া থিসারা ও চামিরা একটি করে উইকেট পান।
এই জয়ের ফলে সুপার ফোরে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল টাইগাররা। মোস্তাফিজ-হৃদয়-সাইফ তথা দারুণ টিম কম্বিনেশনে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচটি জিতে এক ধাপ এগিয়ে রইলো বাংলাদেশ।