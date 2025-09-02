আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ১৪১১

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে রোববার রাতে আঘাত হানা ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪১১ জনে। সরকারি মুখপাত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
৬ মাত্রার এই ভূমিকম্পে আহত হয়েছেন তিন হাজারের বেশি মানুষ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুনার প্রদেশ। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও জীবিত কাউকে পাওয়া যায় কি না, সেই আশায় মরিয়া হয়ে চলছে উদ্ধারকাজ।
তবে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সড়ক ও মোবাইল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।
ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ আফগানিস্তান প্রায়ই এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। বিশেষত হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চলে, যেখানে ইউরেশীয় ও ভারতীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে, সেখানে ভূমিকম্পের ঝুঁকি সবসময়ই বেশি।